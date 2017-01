Clarke: "Brexit is een foute zet voor onze kinderen en kleinkinderen"

In Londen woedt het brexitdebat volop. Letterlijk ook, want in het Lagerhuis wordt er stevig gediscussieerd over het wetsvoorstel, dat artikel 50 van het Europees Verdrag moet activeren.

