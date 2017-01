Opvallend was de toespraak van de Conservatieve veteraan Kenneth "Ken" Clarke, de enige van de 328 Conservatieven in het Lagerhuis die tegen het opstarten van de procedure zal starten.

Clarke ging hevig tekeer tegen premier May en hij maakte brandhout van haar "Alice in Wonderland-plannen" voor de brexit.

Clarke, die ooit nog minister van Financiën is geweest, zei dat het een fantasie was om te denken dat het Verenigd Koninkrijk een betere handelsovereenkomst zou kunnen sluiten met "America First" president Donald Trump.

In een speech vol sarcasme, die zijn collega's aan het lachen maakte en op het einde applaus kreeg, zei Clarke: "Blijkbaar volg je het konijn in het gat, en je komt tevoorschijn in een wonderland waar landen overal ter wereld in de rij staan om ons handelsvoordelen te geven, en toegang tot hun markten, iets waar we tot nu toe niet in geslaagd zijn.

"Vriendelijke mannen als president Trump en president Erdogan zijn eenvoudigweg ongeduldig om hun normale protectionisme overboord te gooien en ons toegang te geven", zo zei hij, in een duidelijke verwijzing naar het recente dubbele bezoek van May aan het Witte Huis en Turkije.

"Laat me niet al te cynisch zijn", zo voegde hij er aan toe, "ik hoop dat dit waar is. Ik wil immers de beste uitkomst voor het Verenigd Koninkrijk van dit proces." "Ongetwijfeld houdt er ergens een hoedenmaker een theeparty met een slaapmuis", zo kwam hij terug op Alice in Wonderland.

Hij rondde zijn speech af met de woorden: "We hebben succes nodig in deze onderhandelingen over de handel, om een deel van de verliezen goed te maken die we zullen lijden door uit de eenheidsmarkt te stappen."

Clarke was het enig parlementslid dat applaus kreeg voor zijn speech. Maar zoals gezegd zal het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk goedgekeurd worden, ondanks zijn verzet.