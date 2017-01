Door de maatregel van president Donald Trump kan dat dus niet meer. Zelfs de Amerikaanse ambassade in Brussel kon hem geen verdere informatie geven. Ze weten het gewoon zelf niet, zegt hij en dus heeft hij zijn reis geannuleerd.

Tahmaseb -die jaren in de VS gestudeerd heeft en er familie wonen heeft- is woedend en erg emotioneel en voelt zich vernederd. "Zo lang die man (Trump) president is, wil ik niet meer naar dat land gaan", zegt hij.

Voor hem gaat het gewoon om een lezing die niet doorgaat, maar voor andere mensen is het veel erger. Zij wonen en werken vaak al jaren in de VS, hebben er familie en weten nu niet hoe ze terug naar huis kunnen. Ook VS-ambassades en consulaten kunnen hen niet helpen.