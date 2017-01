Eerste voetbalmatch in Aleppo na 5 jaar oorlog

Sinds vorige maand wordt er niet meer gevochten in de Syrische stad. Door het geweld is er wel schade aan het voetbalstadion en het gras is bruin, maar dat kan de sfeer niet drukken.

