Het Supreme Court werd opgericht door artikel 3 van de Amerikaanse grondwet en is de hoogste rechtsinstantie boven federale en andere rechtbanken, maar is enkel bevoegd voor zaken die vallen onder de grondwet. Aangezien die grondwet heel bepalend is voor het politieke en sociale leven in de VS heeft dat hof heel veel macht.

De grondwet bepaalde niet hoeveel rechters er in het hof moesten zitten. Nu zijn dat er wettelijk negen. Als er een vacature is, benoemt de president een nieuwe kandidaat-opperrechter, maar die moet -net zoals tal van andere toplui in de VS- dan wel de goedkeuring krijgen van de Senaat. Dat is geen garantie, want in het recente verleden zijn al kandidaten wandelen gestuurd door de senatoren, waarna de president een andere kandidaat moest zoeken.

Eens ze groen licht krijgen van de Senaat, zijn de opperrechters in principe voor het leven benoemd. Op die manier worden ze onafhankelijk van de politiek. De opperrechters hebben dus een onbeperkt en lang mandaat en er komen enkel vacatures door hun overlijden, hun aftreden of na een afzettingsprocedure wegens grove fouten.