"De rechtbank vraagt Turkije alle vervolgingen tegen rechter Aydin Sefa Akay ten laatste tegen 14 februari stop te zetten", luidt het in een persmededeling van het VN-tribunaal.

Akay is een van de rechters in een beroepsprocedure die de zaak herbekijkt van een voormalige Rwandese minister die is veroordeeld wegens zijn rol in de volkenmoord in dat Centraal-Afrikaanse land, in 1994;

In de mededeling van het Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) staat dat de eis tot vrijlating van rechter Akay wettelijk bindend is. De rechtbank verwijst in dat verband naar een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

Na de mislukte coup van vorige zomer heeft het regime van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan duizenden mensen laten aanhouden op verdenking van betrokkenheid, onder wie ook verschillende rechters. IN totaal zijn trouwens 2.754 rechters geschorst. Veel waarnemers verdenken Erdogan ervan misbruik te maken van de toestand om potentiële politieke tegenstanders uit te schakelen.