In die periode kreeg hij een grote hekel aan toenmalig Democratisch president Jimmy Carter, die met zijn "softe" aanpak de "boel verkl....t" had, iets wat Bannon in 2008 ook zou zeggen over de Republikein George W. Bush. Ondanks zijn inval in Afghanistan en Irak was ook Bush Jr. te zwak, aldus Bannon.

Van de weeromstuit werd Bannon oerconservatief Republikeins en hij heeft altijd een grote bewondering gehad voor president Ronald Reagan. Wat je ook van Bannon mag vinden, een harde werker en dynamische persoonlijkheid is hij wel. In de jaren 80 zei hij zijn schip vaarwel en werkte hij op het Pentagon in Washington. Tegelijk studeerde hij Veiligheid en Strategie aan de universiteit van Georgetown en ging hij naar de Harvard Business School.

In 1983 ging hij werken voor de beruchte zakenbank Goldman Sachs op Wall Street in New York. De Reagan-tijd vol deregulering was een gouden tijd voor die bank, maar de eigenzinnige Bannon had zijn eigen plannen: media en entertainment.