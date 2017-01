22,1 miljard dollar (20,6 miljard euro). Zoveel geld zag de toeristische sector in Turkije vorig jaar binnenstromen. Dat is liefst 29,7 procent minder dan in 2015, zo meldt het Turkse instituut voor statistiek.

De scherpe daling heeft waarschijnlijk veel te maken met de verschillende terreurdaden die vorig jaar in Turkije plaatsvonden. Zo vond in juni een zware aanslag op de luchthaven van Istanbul plaats waarbij meer dan veertig mensen stierven. Mogelijk heeft ook de mislukte staatsgreep van 15 juli vele toeristen afgeschrikt.