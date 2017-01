Het besluit van de BSA komt middenin een maatschappelijk debat over genderidentiteit en transrechten dat de jongste jaren fel is opgelaaid in de VS. Het maakt ook discriminatie onmogelijk zoals Joe Maldonado uit New Jersey vorig jaar te beurt viel. Die transjongen van 8 mocht een maand na zijn inschrijving in zijn lokale scoutsgroep niet langer aan de activiteiten deelnemen na klachten van ouders.

De BSA telt naar eigen zeggen 2,3 miljoen leden tussen 7 en 21 in de VS, onder wie enkele prominente figuren. Een van hen is Rex Tillerson, de man die de Amerikaanse president Donald Trump als zijn nieuwe minister van Buitenlandse Zaken heeft voorgedragen. Tillerson was een van de drijvende krachten achter de toelating van homoseksuele leden en leiders binnen de BSA.