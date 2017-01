"Het inreisverbod is slechts een van de vele elementen die de nieuwe administratie wil invoeren om de Amerikaanse natie veiliger te maken", gaat Pourquoi voort. "Ik heb daar geen problemen mee. Eigenlijk begrijp ik de heisa niet goed, zeker niet in Europa. Dit is een Amerikaanse zaak, geen Europese. De oppositie in de VS kan ik begrijpen, we zijn een democratie. Maar de hysterie die ik in Europa vaststel, begrijp ik niet."

Pourquoi draagt verschillende redenen aan voor die Europese "hysterie". "De Europese pers klopt het anti-Trump-sentiment voortdurend op", zegt hij. "Daarnaast denk ik dat de Europese politieke elite tegen het inreisverbod is omdat de bevolking zich wel eens zou kunnen gaan afvragen waarom men dit in Europa niet doet."

"In de VS zegt men wel vaker dat wij hier niet de situatie willen creëren zoals Europa dat heeft gedaan, met een zondvloed van honderdduizenden mensen die zomaar het land binnenwandelen. Dat willen we niet en dat zal Trump niet toelaten."