May houdt voet bij stuk. De uitnodiging naar Trump is verstuurd én aanvaard. Over de nieuwe migratieregels die Trump doorvoerde, is de Britse premier kort en bondig: "Het Verenigd Koninkrijk kiest voor een andere aanpak". "De VS is een hechte bondgenoot van het Verenigd Koninkrijk. We werken op vele vlakken samen en hebben gemeenschappelijke interesses", klinkt het.

May wil duidelijk de economische verstandhouding gaaf houden met het oog op de brexit. Ze weigert meer te zeggen over het omstreden inreisverbod dat Trump instelde. Downing Street ontkent niet dat de premier al van de plannen op de hoogte was toen ze Trump ontmoette in de VS. Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) vroeg ook al aan May om te luisteren naar de ruim miljoen Britten die de komst van Trump niet zien zitten. Maar May is onverbiddelijk.