"De stad Quebec is getroffen door terreur"

In Canada zijn zes mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een moskee in de stad Quebec. Er vielen ook acht gewonden. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Maar er is nog niets geweten over het motief of de identiteit van de schutters.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"De stad Quebec is getroffen door terreur"

In Canada zijn zes mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een moskee in de stad Quebec. Er vielen ook acht gewonden. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Maar er is nog niets geweten over het motief of de identiteit van de schutters.