Leden van de Trump-administratie, onder wie zijn belangrijke raadgever Kellyanne Conway, hebben gezegd dat Trump met zijn inreisverbod en de lijst van de zeven landen het beleid van president Barack Obama voortzet.

In 2011 ging er in de VS een alarm af toen bleek dat een vluchteling die uit Irak afkomstig was, gelinkt kon worden aan een fabriekje dat IED's fabriceerde, bermbommen.

Vluchtelingen uit Irak die al in de VS waren, werden opnieuw gescreend en de Amerikaanse ambassade in Bagdad kreeg de opdracht "veel strenger te controleren". Dat heeft toen een flessenhals veroorzaakt, waardoor er enkele maanden geen vluchtelingen uit Irak in de VS zijn geraakt, maar er was geen inreisverbod.

In de praktijk zijn er toen geen burgers uit Irak naar de VS kunnen vertrekken, maar dat had niet dezelfde omvang als nu, en er was dus geen principiële beslissing om hen te weigeren.

Voorts wordt er gezegd dat de lijst eveneens van Obama afkomstig is en dat klopt, tot op zeker hoogte. De Obama-administratie heeft inderdaad een lijst opgesteld met de zeven landen op, maar dat waren landen die "of concern" waren, waarvoor er bezorgdheid was, in verband met terrorisme.

Mensen uit die zeven landen moesten hoe dan ook een visum aanvragen voor de VS, ook al voor het opstellen van de lijst, maar na het opstellen van de lijst gold dat ook voor mensen uit landen die vrijgesteld zijn van de visumplicht, die voordien een van die zeven landen bezocht hebben. Een Europeaan die normaal geen visum moet aanvragen, maar die bijvoorbeeld Syrië bezocht heeft, moest dan wel een visum aanvragen, dat was het enige doel van die lijst, en het is dus ook niet te vergelijken met wat Trump nu verordend heeft.