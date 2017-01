"Zowel Donald Trump als IS zien het gevecht tegen terrorisme als een clash of civilizations. Het is het niet, maar zij kunnen er wel een van maken." Zo luidt een tweet van Evan McMullin over de beslissing van president Trump om een tijdelijke migratiestop uit zeven landen in te voeren. McMullin was tot voor kort politicus voor de Republikeinen, maar stapte uit de partij uit protest tegen de kandidatuur van Donald Trump.

Het woord is gevallen: clash of civilizations, een botsing van beschavingen. De Amerikaanse professor Samuel Huntington pakte er begin jaren 90 mee uit. Volgens hem was er na de Koude Oorlog geen groot ideologisch conflict meer tussen het eerder kapitalistische Westen enerzijds en het communisme anderzijds, maar dreigden er nieuwe botsingen langs de oude cultuurhistorische breuklijnen.

Komen we met Trumps immigratiestop - sommige tegenstanders noemen het zelfs een moslimban - een stap dichter bij die clash?