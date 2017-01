Pomsel (geboren in 1911) was een van de laatste overlevende staftijden uit het nazitijdperk. Over haar werk en haar ervaringen tijdens de Holocaust deed ze lange tijd het zwijgen toe. Pas na haar honderste verjaardag blikte ze in een kranteninterview in 2011 voor het eerst terug op die periode in haar leven.

In een recente documentaire uit 2016 zei Pomsel dat ze niet wist over de moord op zes miljoen joden. In "A German Life" benadrukte Pomsel dat ze zich niet schuldig voelde over de Holocaust, "tenzij je het hele Duitse volk de schuld geeft dat uiteindelijk die regering de controle kon nemen. Dat waren wij allemaal. Ook ik."