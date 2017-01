"Je ziet dat Trump met de grove borstel door alle belangrijke adviesraden aan het gaan is, en ze vaak politiseert door eigen mannetjes binnen te loodsen", legt Franssen uit in "De ochtend".

"Met deze herschikking wil Trump zijn stempel drukken in een bijzonder belangrijk orgaan, dat oordeelt over oorlogen, en leven of dood. Trump heeft zelf weinig ervaring op dat vlak, en zijn netwerk in Washington is niet al te groot. Omdat hij weinig vertrouwen heeft in de heersende klasse, vervangt hij zwaargewichten door vertrouwelingen. Beschouw dit gerust als een motie van wantrouwen."