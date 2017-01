Nicolas Dupont-Aignan schrijft zich naar eigen zeggen in in de "Gaullistische" traditie en komt op voor de "waarden van de Franse Republiek" met zijn partij Debout la France. Hij voert een erg eurosceptische beleid en wil Frankrijk meer soevereiniteit geven. Zo is hij geen fan van de euro, en meer in het algemeen is Dupont-Aignan ook tegenstander van globalisering. In de peilingen staat hij momenteel op een kleine 4 procent.