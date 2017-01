Niet enkel op juridisch vlak maar ook bij de publieke opinie woedt het debat nog steeds hevig. "Trump en zijn kabinet verdedigen zich tegen de golf van kritiek door te blijven benadrukken dat de maatregel geen moslims viseert. Volgens Trump zijn intussen "amper" 109 mensen opgehouden geweest. Dat noemt hij een fractie tegenover de duizenden reizigers die de VS elke dag verwelkomt", zegt Vos. "Hij verdedigt zijn beslissing ook door te blijven benadrukken dat de maatregel tijdelijk is. Over 90 dagen zouden er wel opnieuw visa worden uitgereikt aan migranten uit alle landen."

Hoe dan ook verdeelt Trumps voorstel de Amerikaanse politiek. "Vanuit het Republikeinse kamp horen we vooral gematigde reacties. Ze geven toe dat er fouten zitten in de technische uitvoering van het plan, maar dat het fundamenteel wel goed zit", aldus Vos. "Republikeinse senatoren uiten zich zelfs openlijk als voorstanders. Veiligheid voorop, dat is hun motto. Ook rechtse opiniemakers zijn allesbehalve verbaasd. Volgens hen voert Trump momenteel gewoon uit wat hij als kandidaat tijdens de campagne beloofd had."

"Democraten en hoogwaardigheidsbekleders zijn veel kritischer. "Make no mistake, this is a muslimban", horen we daar. Dit is niet wie we zijn en waar we voor staan. Democraten hameren op het aloude idee dat de VS net groot is geworden door migratie. Ze gebruiken vaak het beeld van het huilende Vrijheidsbeeld, dat al decennialang nieuwkomers verwelkomt."