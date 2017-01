De daders waren de moskee binnengevallen tijdens het avondgebed en begonnen te schieten op de gelovigen. Er waren toen zowat veertig mensen aan het bidden.

Er is sprake van zeker vijf doden. De politie kon twee mensen oppakken. Er is nog onduidelijkheid over een mogelijke derde verdachte die op vrije voeten zou kunnen zijn. Over de identiteit van de slachtoffers en daders is nog niets bekend.

Intussen is de situatie in en rond de moskee wel onder controle, iedereen is geëvacueerd.

De Canadese premier Justin Trudeau spreekt van een terroristische aanval tegenover moslims en veroordeelt de aanslag.