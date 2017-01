"Ik wil niet zomaar gratuite kritiek leveren op een strikter screeningssysteem voor immigranten, want daar kan je eigenlijk niet tegen zijn. Maar ik vind wel dat we voorzichtig moeten zijn hiermee. Religieuze testen bestaan eigenlijk niet in ons land. En ik ben daar ook tegen", zo zei McConnell. "Het is nu aan rechters om te bepalen of dit al dan niet een stap te ver gaat."

McConnell herhaalde ook nog eens dat Trumps immigratievoorstel zeker niet specifiek gericht is tegen moslims. "De president heeft nu eenmaal veel bewegingsruimte om de veiligheid in ons land te garanderen. De VS moet een veilig land zijn en blijven. Ik ga inspanningen op dit vlak zeker niet blindelings aanvallen. Maar we mogen niet vergeten dat veel moslims eigenlijk onze beste bron zijn in de strijd tegen terreur, zowel in ons land als elders. Individuen viseren die ons eigenlijk kunnen helpen, daar doe je meer kwaad dan goed mee."