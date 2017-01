Amerikaanse elite-eenheden strijden tegen Al Qaeda in Jemen, maar het leger steunt ook Saudi-Arabië bij de burgeroorlog in het land. Deze operatie is de eerste onder het presidentschap van Trump.

Volgens inwoners lieten vandaag ook drie stamhoofden het leven bij een aanval met Apache-helikopters. De helikopters van het Amerikaanse leger zouden huizen in de stad Rada, in de zuidelijke provincie Al Bayda, beschoten hebben. Een woordvoerder van de provincie, Aref al-Amri, meldde dat "een nog niet bekend aantal burgers, onder wie vrouwen en kinderen", gedood werden bij het bombardement.