Trump: "Maatregel is niet gericht tegen moslims"

Trump ontkende dat zijn maatregel gericht is tegen moslims. "We zorgen voor een heel, heel strikt inreisverbod en we gaan mensen extreem doorlichten. Dat hadden we in dit land al jaren geleden moeten doen", zei de Amerikaanse president in het Witte Huis.

