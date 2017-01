"In tegenstelling tot de alarmistische politiek retoriek, is de aantrekkingskracht van revolutionair geweld onder Amerikaanse moslims zeer beperkt", zegt Charles Kurzman van de Universiteit van North-Carolina. "Laten we empirische bewijs gebruiken voor ons beleid en debatten over gewelddadig extremisme."

Het inreisverbod dat Trump nu heeft ingesteld is daarom een dramatische en verkeerd gerichte overreactie van de president op een relatief klein probleem, stelt Kurzman. "De dreiging van de betrokkenheid van Amerikaanse moslims bij gewelddadig extremisme is enorm opgeblazen en het geweld waarbij Amerikaanse moslims betrokken zijn, is maar een heel kleine fractie van het geweld in ons land."