Volgens het Kremlin hebben Poetin en Trump afgesproken om het optreden tegen IS en andere terreurgroepen in Syrië te coördineren. De twee hadden het ook gehad over de strategische stabiliteit, het Iraanse atoomprogramma, de situatie op het Koreaans scheireiland en Oekraïne. Over een verzachting van de Amerikaanse sancties is officieel niet gesproken. De presidenten hebben hun respectievelijke staf aangewezen om plaats en datum van een mogelijke ontmoeting te bepalen.

De Franse president Hollande heeft aan Trump gevraagd om het akkoord te respecteren met Iran over nucleaire installaties. Hij verdedigde de Europese Unie en de NAVO, verwierp protectionisme en zei dat de sancties tegen Rusland alleen kunnen verdwijnen als Moskou zich houdt aan het vredesakkoord over Oekraïne.

Angela Merkel van haar kant sprak met Trump over de NAVO. De twee waren het eens over het fundamentele belang van de organisatie en het feit dat alle NAVO-leden een eerlijke bijdrage moeten leveren voor hun collectieve veiligheid. Ook andere onderwerpen zoals Oekraïne, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de strijd tegen het terrorisme kwamen aan bod. Trump tenslotte heeft een uitnodiging van Merkel aanvaard om in juli een top van de G20 in Hamburg bij te wonen.