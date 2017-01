May en Erdogan hebben een akkoord voor de ontwikkeling van gevechtsvliegtuigen afgesloten. Het gaat om het lopende Turkse wapenproject TF-X over de ontwikkeling van het eerste Turkse gevechtsvliegtuig. Met de deal is een bedrag van 120 miljoen euro gemoeid.

May was voor een eendaagse reis in Ankara om de handelsbetrekkingen met Turkije aan te zwengelen. Bovendien sprak ze met Erdogan naar eigen zeggen over een gezamenlijk veiligheidsbeleid, het conflict in Syrië, de strijd tegen terreurorganisatie IS en de onderhandelingen voor een oplossing rond het verdeelde Cyprus. Erdogan verklaarde dat het handelsvolume tussen beide landen met 15,6 miljard dollar tot 20 miljard dollar zal groeien.

May beklemtoonde wel dat Turkije de democratie moet vrijwaren, en respect betonen voor de mensenrechten.