Zo geldt de maatregel niet voor landen als Pakistan, Saudi-Arabië of Egypte, traditionele bondgenoten van de Verenigde Staten. "Trump voert duidelijk een twee standaardenbeleid. Het zijn de zwakkere landen uit de regio die getroffen worden, de landen - met nochtans eenzelfde religie - worden wegens geostrategische redenen of oliebelangen niet getroffen. Wat duidelijk is, is dat Trump geen consequent beleid voert."

Zo heeft de Verenigde Staten Pakistan bijvoorbeeld nodig in de strijd tegen de Afghaanse taliban. Bovendien, benadrukt Sauer, was Pakistan een bondgenoot tegen Osama Bin Laden. Ook met Saudi-Arabië heeft de VS een speciale band. "Hier spelen natuurlijk oliebelangen, maar ook de strijd tegen IS, al kunnen er wel vraagtekens gezet worden bij de rol van Saudi-Arabië."