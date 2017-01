"Als de Amerikaanse president uitspraken doet over Europa en als hij de brexit voorstelt als een na te volgen voorbeeld voor andere landen, dan denk ik dat we hem ferm van antwoord moeten dienen", zei Hollande. Tijdens zijn persconferentie gisteren met de Britse premier Theresa May had Trump gezegd dat "de brexit een fantastische zaak is".

"Europa staat voor het uur van de waarheid", stelt Hollande. "Als de Amerikaanse president van de gelegenheid gebruikmaakt om te zeggen dat hij niet overtuigd is van het nut de Europese Unie, dan moeten we hem een antwoord geven", zei Hollande. Hij verwees ook naar de protectionistische maatregelen van Trump die de wereldeconomie kunnen destabiliseren en zijn weigering om nog vluchtelingen op te nemen.

Later vandaag heeft Hollande een telefonisch gesprek met Trump.