In de luchthaven van Caïro, in Egypte, zouden ook vijf Irakezen en een reiziger uit Jemen zijn tegengehouden. Ze wilden op een rechtstreekse vlucht van Egyptair stappen om naar New York af te reizen, maar werden tegengehouden. Ondanks een geldig visum, zouden ze teruggevlogen zijn naar hun land van herkomst.

Verschillende buitenlandse luchtvaartmaatschappijen weigeren inmiddels ook Iraniërs met een geldig Amerikaans visum aan boord te laten stappen van toestellen met bestemming de VS. Twee reisagentschappen in Teheran bevestigden dat ze instructies hebben gekregen van de luchtvaartmaatschappijen Emirates, Turkish Airlines en Etihad Airways, om geen tickets meer te verkopen aan Iraniërs met een Amerikaans visum, omdat deze hen weigeren aan boord te nemen.