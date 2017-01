Donald Trump gaf deze week groen licht om een muur te bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Doel is om illegale immigranten tegen te houden. De burgemeester van Berlijn voelde zich daarop verplicht om de Amerikaanse president wat advies te geven. De Duitse hoofdstad was zelf bijna 30 jaar lang, tijdens de Koude Oorlog, in twee gedeeld waarbij Oost- en West-Berlijn gescheiden waren door een muur.

"Wij Berlijners weten beter dan wie ook hoe veel leed veroorzaakt kan worden door een splitsing van een continent met prikkeldraad en cement", aldus Müller.

"In de 21e eeuw kunnen we niet zomaar accepteren dat onze ervaringen uit het verleden worden genegeerd door diegene aan wie we een groot deel van onze vrijheid te danken hebben, de Amerikanen", vervolgt Müller zijn oproep. Hij smeekt Trump om "het pad van isolatie en uitsluiting niet te bewandelen." Daarbij wijst hij onder meer op de verdeling van Korea en van het eiland Cyprus.