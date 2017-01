Daarnaast worden er de komende 3 maanden geen visums meer uitgereikt aan mensen die uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Soedan of Jemen komen. In heel 2017 mogen er volgens de Amerikaanse president maar 50.000 vluchtelingen meer binnen. Christelijke vluchtelingen zouden in de toekomst bovendien voorrang krijgen. Net zoals mensen die in hun oorsprongsland tot een minderheid behoren.

Initieel was er ook sprake van om zogenoemde "safe zones" op te richten in Syrië, maar dat idee is gesneuveld in het uiteindelijke decreet. De Amerikaanse president wil daarnaast het visumprogramma's grondig herbekijken.