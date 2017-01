Al tijdens zijn studentenjaren rolde Benoît Hamon (°1967) binnen in het politieke engagement. In 1986 stond hij op de barricades tegen een onderwijshervorming van de toenmalige regering-Chirac, jaren later - in 2014 - werd hij zelf minister van Onderwijs. Daartussen is Hamon de eerste voorzitter van de jongerenafdeling van de Franstalige socialisten geweest, raadgever over jongerenkwesties voor toenmalig partijvoorzitter Lionel Jospin en later ook nog woordvoerder van de PS.