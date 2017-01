Trump: "Onze relatie is nooit sterker geweest"

De Britse premier Theresa May is de eerste buitenlandse regeringsleider die een bezoek brengt aan Amerikaans president Donald Trump. Ze hadden het onder andere over handel en de rol van de NAVO.

???media.video.type.mz_vod???

Trump: "Onze relatie is nooit sterker geweest"

De Britse premier Theresa May is de eerste buitenlandse regeringsleider die een bezoek brengt aan Amerikaans president Donald Trump. Ze hadden het onder andere over handel en de rol van de NAVO.