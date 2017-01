De jaarlijkse "March for Life" is dit jaar aan haar 44e editie toe en lokt vooral katholieken en streng christelijke protestanten naar Washington. Normaal wordt de mars op 22 januari gehouden, de verjaardag van de uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 in de zaak Roe v. Wade. Dit jaar was de manifestatie naar een latere datum verschoven vanwege de inauguratie van Trump.

Verwacht werd dat er zo'n 50.000 mensen aan de mars zouden deelnemen. De mars vindt plaats op minder dan een week na de Vrouwenmars in Washington, toen meer dan een half miljoen mensen, vooral vrouwen, protesteerden tegen Trump en zijn beleidsvoorstellen, onder meer in verband met abortus.

Dit jaar hebben de organisatoren de wind in de zeilen dankzij de verkiezing van Trump en de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De Republikeinen hebben gezegd dat ze de federale financiering van Planned Parenthood willen stopzetten. Planned Parenthood is een organisatie die gezondheidszorg voor vrouwen verzorgt en ook abortussen. In 2014 voerde de organisatie meer dan een derde van al de abortussen in de VS uit. Ook willen de Republikeinen abortus na de 20e week verbieden. Trump heeft al gezegd dat hij die maatregelen zal goedkeuren als ze op zijn bureau belanden.

De tegenstanders van abortus voelen zich ook gesterkt door een recente studie waaruit blijkt dat het aantal abortussen in de VS onder 1 miljoen gedaald in 2014, het laagste aantal in 40 jaar. Volgens de studie van het Guttmacher Institute, dat het recht op abortus ondersteunt, is die daling toe te schrijven aan een verbeterde toegang tot anticonceptiva voor vrouwen, en aan de resem beperkingen op abortus die vele staten hebben doorgevoerd. Voorstanders van het recht op abortus zeggen dat die beperkingen en de acties die de Republikeinen nog willen ondernemen, leiden tot meer illegale abortussen en meer dodelijke slachtoffers onder zwangere vrouwen.

De Amerikanen blijven diep verdeeld over abortus. Uit de laatste Gallup-poll over het onderwerp van vorige lente omschrijft 47 procent van de Amerikanen zich als "pro choice", voor het recht op abortus, en 46 procent als "pro-life", tegen abortus. 79 procent vindt dat abortus in sommige of alle gevallen legaal moet zijn.