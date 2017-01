Het ging om het eerste buitenlandse bezoek van May en Trumps eerste ontvangst van hoog buitenlands bezoek. Op de persconferentie waren beiden nog wat onwennig. Ze benadrukten de lange gemeenschappelijke banden en de wil om ook in de toekomst nauw samen te werken.

Terwijl Trump het op algemeenheden hield, liet May toch wat meer in haar kaarten kijken en haalde ze enkele punten aan waarover beide het eens waren geraakt. Meest opvallende punt was dat, aldus May, beide leiders volledig achter de NAVO staan. Trump heeft daar in het verleden wel eens twijfel over laten bestaan. May zei dat ze bij haar Europese collega's zou aandringen om hun militaire uitgaven tot 2 procent van het bnp op te trekken.

Trump en May zijn het ook eens om de strijd tegen IS verder te zetten. Beide landen werken daarbij nu al samen, zei May. De beide landen gaan ook onderhandelen over een nieuwe handelsovereenkomst, maar heel concreet is dat allemaal nog niet. Trump is een notoir tegenstanders van vrijhandelsakkoorden en heeft in de eerste week van zijn presidentschap al het TTP-akkoord met enkele Aziatische landen opgezegd.