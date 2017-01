"Toen ik senator was, heb ik twee van mijn kinderen die advocaat zijn vergoed voor welbepaalde opdrachten, omwille van hun competentie", zei Fillon in de nieuwsstudio van tv-zender TF1. Hij werd daar ondervraagd over de rel rond de nepjob voor zijn echtgenote Penelope.

Het blijkt te gaan over de 34-jarige Marie en de 32-jarige Charles, die inderdaad advocaat zijn. Op het moment dat François Fillon senator was, tussen september 2005 en juni 2007, was geen van beiden echter advocaat. Marie Fillon-Boursican werkt sinds oktober vorig jaar op een advocatenbureau in Parijs, Charles Fillon staat pas sinds 2010 ingeschreven aan de balie in New York en sinds 2011 aan de balie in Parijs.

Tot voor kort gold François Fillon als serieuze kanshebber om François Hollande in mei op te volgen als president. Sinds deze week hangt echter een schandaalsfeertje rond de kandidaat van "Les Républicains", en dat kan zijn kansen in het gedrang brengen.