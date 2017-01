Merkel en Hollande herdenken slachtoffers aanslag Berlijn

Tijdens zijn bezoek aan Berlijn heeft de Franse president Hollande, samen met de Duitse bondskanselier Merkel, bloemen neergelegd op het Breitscheidplein. Op 19 december reed op het plein, waar toen een kerstmarkt was, een vrachtwagen in. De dader van de aanslag werd enkele dagen later in Italië gedood.

