In 2000 had Fred Teeven als officier van justitie een deal gesloten met drugscrimineel Cees H. Daarbij kon die laatste een groot deel van zijn inbeslaggenomen misdaadgeld belastingvrij terugkrijgen in ruil voor samenwerking met justitie: zo'n 2,1 miljoen euro. Het rekeningafschrift van die onverkwikkelijke financiële deal - het beruchte bonnetje - bleek lange tijd onvindbaar, maar dook eind 2015 miraculeus op nadat het tv-magazine "Nieuwsuur" details erover had onthuld.

In maart 2015 al moesten Opstelten en Teeven opstappen, omdat ze informatie hadden achtergehouden voor het parlement en in december 2015 struikelde Van Miltenburg, omdat ze als parlementsvoorzitter een brief van een klokkenluider had laten verdwijnen. Gisteren was het de beurt aan Van der Steur nadat was gebleken dat hij als parlementslid zou hebben meegewerkt aan de doofpotoperatie van zijn voorganger Opstelten.