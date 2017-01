"Tijdens de tweede helft van de jaren 80 hebben we samen met de Verenigde Staten een proces op gang gebracht waardoor het aantal kernwapens is verminderd en de nucleaire dreiging is afgenomen", betoogt Gorbatsjov. Daardoor is volgens hem 80 procent van het kernwapenarsenaal vernietigd dat tijdens de Koude Oorlog was opgebouwd. "De veiligheid is daardoor niet kleiner geworden en de kansen op een kernwapenoorlog door een technische fout of een ongeluk zijn er ook niet door verminderd."

Maar die tijden lijken voorbij. "De relaties tussen de grootmachten zijn de afgelopen jaren slechter geworden. De pleitbezorgers van een wapenwedloop en het militair-industrieel complex wrijven zich in de handen", aldus Michail Gorbatsjov. Dat moet veranderen: "We moeten de politieke dialoog heropstarten en weer samen beslissingen nemen en samen actie ondernemen."

Volgens de voormalige Sovjet-leider moet de focus weer op het voorkomen van oorlog komen te liggen. "We moeten het niet alleen over de beperking van het aantal kernwapens eens worden, maar ook over raketverdedigingssystemen en strategische stabiliteit."

Gorbatsjov roept de leden van de VN-Veiligheidsraad op stappen te zetten. Hij pleit voor een VN-resolutie die een kernwapenoorlog onaanvaardbaar noemt en zelfs verbiedt. "Ik vind dat zo'n resolutie er moet komen op initiatief van Donald Trump en Vladimir Poetin. Zij zijn staatshoofd van de twee landen die goed zijn voor 90 procent van het mondiale kernwapenarsenaal en dragen een speciale verantwoordelijkheid."