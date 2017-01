Chinees Nieuwjaar: het jaar van de Haan breekt aan

Over enkele uren begint in China het Jaar van de Haan, in het jaar 4714. In Australië pakte Sydney al uit met een vuurwerkshow.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

