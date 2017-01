Het Verenigd Koninkrijk is op zoek naar nieuwe handelspartners nu het land uit de Europese Unie stapt. Een handelsverdrag tussen het VK en de Verenigde Staten van Amerika zal dan ook een van dé agendapunten zijn tijdens de ontmoeting tussen May en Trump. "Trump heeft al gezegd dat hij snel werk wil maken van zo'n handelsverdrag. May zal proberen om de Amerikaanse president op die belofte te wijzen", zegt VRT-journalist Ivan Ollevier.

Ook de internationale politiek zal een belangrijk gespreksonderwerp zijn, en daar zitten toch enkele knelpunten. Zo wil het Verenigd Koninkrijk - zeker in het licht van de nakende brexit - meer belang hechten aan de NAVO. De nieuwe Amerikaanse president is zoals bekend eerder een koele minnaar van het militaire bondgenootschap. Daarnaast is Londen al enige tijd een criticus van de Russische president Vladimir Poetin, terwijl Trump net de banden met Moskou wil aanhalen. "Maar ik denk wel dat May de kritiek ook bij Trump zal durven herhalen", aldus Ollevier.

En dan is er nog de uitspraak van de Amerikaanse president over de foltertechniek waterboarding. Trump zei onlangs dat hij voorstander is van die verhoormethode, en dat zet ook druk op de Britse regeringsleider. "De verzoenende woorden die May heeft uitgesproken aan het adres van Trump hebben in Engeland een stroom van kritiek veroorzaakt, ook binnen de Conservatieve Partij", weet Ivan Ollevier. "De woordvoerder van de regering heeft intussen wel al laten weten dat ze haar ongenoegen zal laten blijken."