Maar wat betekenen de uitspraken en plannen voor Mexico zelf? "Er zal sowieso een klein effect zijn", zegt de zakenman. "Alle uitspraken van Trump op Twitter en op televisie hebben een invloed op de wisselkoers. Als de koers dollar-peso zakt, wordt het voor ons duurder om bijvoorbeeld het transport te betalen in dollar. Al zien we wel geen al te grote problemen voor ons bedrijf. Mexico is een bierland met een echte biercultuur."

"Bovendien heeft Mexico veel te bieden", zo gaat hij voort. "Een zwakkere peso kan ook een opportuniteit zijn voor Mexico. De import wordt dan wel duurder, maar het exporteren wordt wel goedkoper. Vorig jaar was 1 dollar zo'n 14 peso waard, nu is dat 23 geworden. Daardoor is het nu dubbel zo goedkoop geworden om te exporteren. En ook voor toeristen is het heel wat goedkoper geworden."