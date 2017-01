Britse premier Theresa May aangekomen in de VS

Ze is de eerste politieke wereldleider die de nieuwe Amerikaanse president ontmoet. May hoopt een handelsakkoord met de Verenigde Staten te kunnen afsluiten en de band tussen beide landen te versterken.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Britse premier Theresa May aangekomen in de VS

Ze is de eerste politieke wereldleider die de nieuwe Amerikaanse president ontmoet. May hoopt een handelsakkoord met de Verenigde Staten te kunnen afsluiten en de band tussen beide landen te versterken.