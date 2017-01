Oud-president van Kiribati Teburoro Tito ziet de plannen van Bakov alvast helemaal zitten. Hij ziet vooral voordelen op vlak van werkgelegenheid en toerisme. "Als wat ze beweren correct is, dan zie ik het graag gebeuren", vertelt hij aan Radio New Zealand. "Als ze het kunnen doen zonder dat het ons iets kost, behalve dan het land dat we ter beschikking stellen, dan zie ik niet in waarom we moeilijk zouden doen."

Volgens Tito zouden de plannen van Bakov goed zijn voor een investering van 120 miljoen dollar (112 miljoen euro) in de economie van Kiribati, dit gespreid over zes jaar.

Of Kiribati wel degelijk bereid is de eilanden af te staan aan The Imperial Throne dan wel of het land ze enkel wil uitlenen, is niet duidelijk. Sowieso zou Nicolaas III het met flink wat minder grondgebied moeten stellen dan zijn "voorgangers". Malden Island is slechts 39 vierkante kilometer groot, Caroline Island slechts 24 vierkante kilometer en Starbuck Island slechts 16,2 vierkante kilometer. Wel zou de tsaar als een van de eersten ter wereld Nieuwjaar kunnen vieren want de eilanden liggen vlak bij de datumgrens.