Van der Steur was minister van Veiligheid en Justitie sinds maart 2015. Toen al kreeg hij het verwijt dat hij te weinig ervaring had met politie en openbare orde, maar ook daarna was de minister betrokken bij een reeks ongelukkige incidenten.

Zo had hij omstreden uitspraken gedaan over het onderzoek naar het neerhalen van het toestel MH-17 van Malaysian Airlines boven Oekraïne, waarna hij hij zijn excuses had moeten aanbieden. Vorig jaar had hij dan weer geblunderd bij uitspraken over de broers El Bakraoui die betrokken waren bij de aanslagen in Zaventem en Brussel.

De VVD, de liberale partij van premier Mark Rutte en van Van der Steur, gaf de minister van Justitie dan nog een laatste kans, maar het geduld lijkt nu op. Zo bleek dat Van der Steur onlangs het parlement onjuiste informatie had gegeven over de Teevendeal, een schandaal waardoor de voorganger van Van der Steur in 2015 had moeten aftreden.

Mogelijk wil premier Rutte echter ook schoonschip maken in zijn regering en zijn liberale partij voor de parlementsverkiezingen van maart.