Barrow had onlangs verrassend de verkiezingen gewonnen. Toenmalig president Yahya Jammeh had zich daar eerst bij neergelegd, maar weigerde toen op te stappen. Dat leidde tot een politieke crisis en spanningen op straat en Barrow is daarna naar Senegal gevlucht.

Dat land dreigde er mee om met steun van ECOWAS, de regionale organisatie van West-Afrika, Gambia binnen te vallen, maar uiteindelijk haalde de diplomatieke bemiddeling het.

Jammeh, die sinds 1994 onbetwist aan de macht was, is enkele dagen geleden uit Gambia vertrokken naar Equatoriaal Guinea. Daarop zijn Senegalese troepen (foto in tekst) Gambia binnengetrokken en hebben ze samen met het Gambiaanse leger de orde hersteld.

Nu Barrow teruggekeerd is, kan hij de leiding van het land overnemen. Volgens de reisagentschappen -die eerder hun toeristen uit Gambia hadden geëvacueerd- is het in dat land nu opnieuw veilig en het toerisme, de belangrijkste bron van inkomsten, zou kunnen hernemen.