Vrachtschip wordt speeltuin voor vissen en duikers

Dit grote vrachtschip is tot zinken gebracht voor de kust van de Verenigde Staten. Het wordt het domein van vissen en andere zeebewoners. Die kunnen zich erin verstoppen, maar ze vinden er ook voedsel of ze kunnen er hun eitjes achterlaten. En ook voor duikers is het leuk.

