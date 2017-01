De muur heeft al tot spanningen geleid tussen beide landen en daar heeft Trump vandaag in Washington nog een schep bovenop gedaan. Als de Mexicaanse president Pena Nieto niet wil betalen, dan kan hij zijn gepland bezoek aan Trump eind deze maand beter afzeggen, vindt Trump.

Erg diplomatiek is dat niet, maar Trump had nog wat extra argumenten over. Zo merkte hij op dat de VS een handelsdeficit van 60 miljard dollar met het zuidelijke buurland heeft en dat komt volgens hem omdat het NAFTA-vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico nadelig is voor de Amerikaanse industrie waardoor banen en fabrieken naar het zuidelijke buurland zijn verhuisd.

Daarom wil Trump het NAFTA-akkoord uit 1994 heronderhandelen. Tegelijk bedreigt Trump grote ondernemingen die investeringen plannen in Mexico met hoge invoertarieven. Onder meer autobouwer Ford Motor Co. heeft al een plan om auto's in Mexico te produceren, geschrapt.

De kans dat de Mexicaanse president nu nog naar Washington komt, lijkt nu erg klein. Pena Nieto kan het zich in eigen land niet veroorloven om een softe indruk te geven. Ook al voor de uitspraken van Trump over het wegblijven, hadden sociale media en de publieke opinie in Mexico al opgeroepen om het bezoek aan Trump af te zeggen.