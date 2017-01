Premier May had eerder aangekondigd dat ze voor eind maart artikel 50 van het EU-verdrag in werking zou stellen, maar onlangs besliste het Hooggerechtshof dat het Lagerhuis en het Hogerhuis eerst hun zegje daarover moeten doen en dat na een klacht van een burger.

Dat is een tegenvaller voor de "brexiteers" en de regering moest dus in allerijl een voorstel klaarstomen. Dat is nu voorgelegd.

De meeste parlementsleden van de Conservatieve partij van May zijn voor een brexit, Labour is verdeeld, de Liberaal-Democraten en de Schotse nationalisten van de SNP zijn pro-Europees. Toch heeft May een stevige meerderheid in het Lagerhuis, ook al zitten niet alle Conservatieven op de brexitlijn.