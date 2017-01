In afwachting van de aanstelling van Pruitt heeft Trump een overgangsteam aangesteld bij het EPA, en onlangs raakte bekend dat dat team al de content op de website van EPA aan het controleren is, ook de wetenschappelijke bewijzen die tonen dat de aarde aan het opwarmen is, en dat de uitstoot van koolstofdioxide door toedoen van de mens daar de grote oorzaak van is.

Nieuwe studies van het EPA worden intussen "bevroren" en voorlopig niet aan het publiek bekend gemaakt. Het personeel kreeg ook de instructie dat het moest stoppen met posten op sociale media en de contacten met de pers moest beperken. Gewezen personeelsleden van het EPA, zowel onder Republikeinse als onder Democratische presidenten, zeggen dat de beperkingen die nu onder Trump opgelegd worden, veel verder gaan dan wat ooit onder vorige president is gebeurd.

Een adviseur van het overgangsteam van Trump, de prominente klimaatontkenner Myron Bell, zei gisteren dat hij verwacht dat de webpagina's over de opwarming weggehaald zullen worden, maar dat de links en de informatie beschikbaar zullen blijven.

Toen dat nieuws bekend raakte, leidde dat tot fel protest in de wetenschappelijke wereld, en het ziet er naar uit dat het Trump-team daarop teruggekrabbeld is. De laatste instructies nu zijn om voorlopig niets te doen. Werknemers bij het EPA zijn er echter niet gerust in dat de klimaatpagina's op lange termijn zullen kunnen blijven.

En ook Alden Meyer, een veteraan van de klimaatcampagnes van de Union of Concerned Scientists, vreest dat de regering-Trump vastbesloten is al dat "sneeuwvlokjes klimaatverandering gekwebbel" te onderdrukken. "President Trump en zijn team volgen wat ik een "control-alt-delete" strategie noem: het controleren van de wetenschappers in de federale agentschappen, het veranderen (alter in het Engels) van op wetenschap gebaseerd beleid om het in te passen in hun enge ideologische agenda, en het deleten van wetenschappelijke informatie van websites van de regering", zo zei hij aan BBC News.

"Dit is een strategie over de hele linie die we zien opduiken bij een groot aantal federale agentschappen, in verband met een hele reeks kwesties, hoewel het ontkennen van de opwarming duidelijk het speerpunt is van de strategie."