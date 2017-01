Valls en Hamon hielden het tijdens het debat beschaafd en lieten persoonlijke aanvallen achterwege, duidelijk met het doel om het beeld van een verdeeld links te vermijden.

Oud-premier Valls vertegenwoordigt de rechtervleugel van de socialistische partij en nam tijdens het boerkini-debat vorige zomer een streng standpunt in tegen het bedekkende badpak voor moslima's. Toen het tijdens het debat over secularisme in de Franse Republiek ging, ging Valls op dat elan door.

"Het verbieden van religieuze tekens in het openbaar stigmatiseert niemand. Secularisme is geen zwaard tegen onze islamitische landgenoten, maar een schild (...), het is een overtuiging", zei Valls die naar eigen zeggen geen enkel compromis wil sluiten met de radicale islam. Daarmee dreef hij Hamon in het defensief.